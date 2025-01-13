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Россиянин разбился, катаясь на привязанной к авто ватрушке

В Башкирии молодой человек разбился, катаясь на прицепленном к авто тюбинге
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Телеграм-канал «Владимир Севастьянов»

В Республике Башкортостан опасные развлечения местных жителей закончились несчастным случаем. Об этом сообщил Главный государственный инспектор безопасности дорожного движения региона Владимир Севастьянов в Telegram-канале.

Инцидент произошел 11 января на первом километре дороги Каран-Ташкичу в Альшеевском районе.

«19-летний местный житель, управляя «Mitsubishi Lancer», прицепил к автомобилю тюбинг, на котором находился 19-летний молодой человек. При маневрировании автомобиля тюбинг с пассажиром столкнулся с припаркованной «Ладой Приора»», — рассказал полицейский.

Пострадавшего после ДТП доставили в больницу, но врачам не удалось его спасти. У водителя иномарки не было водительского удостоверения.

Возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств» УК РФ.

Севастьянов напомнил, что подобные зимние забавы недопустимы и чаще всего заканчиваются трагедией.

Ранее в Петербурге ребенок попал в реанимацию после катания на ватрушке.

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