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Россиянам рассказали, как избежать травм при катании на тюбингах

Врач Терновой: кататься на тюбингах можно только в специальных местах

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Shutterstock/Petr Smagin

Кататься на тюбингах важно только в специально оборудованных местах, чтобы избежать травм. Об этом «Москве 24» рассказал травматолог-ортопед Константин Терновой.

По его словам, люди также часто получают травмы из-за привязывания ватрушек к автомобилям. При этом даже на правильных трассах важно соблюдать технику безопасности, подчеркнула заместитель заведующего СК «Севастопольский проспект» ГБУ ДО «Московская горнолыжная академия» Наталья Маслова. Так, она советует не брать с собой острые, тяжелые и твердые предметы, не подпрыгивать и не раскачиваться на ватрушке, а также не съезжать с горки стоя.

«Нескольким взрослым опасно одновременно садиться на одну ватрушку или санки, так как при увеличении массы они начнут развивать большую скорость. В таком случае различные защитные конструкции могут не справиться с тюбингом и пассажиры вылетят за трассу. Повлиять на это у катающихся нет никакой возможности», — добавила Маслова.

В конце ноября медики Сургутской травматологической больницы спасли 11-летнего школьника, который получил тяжелые травмы, катаясь с горки. Он на полной скорости влетел в забор, мальчика экстренно госпитализировали. Медики диагностировали у него ушибы, переломы позвонков на уровне грудного отдела, ушиб легкого.

Ранее сообщалось, что в Хакасии катание школьника на горке закончилось реанимацией.

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