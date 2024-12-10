Президенту Бразилии провели трепанацию черепа

Президенту Бразилии Луису Инасиу Луле да Силве провели трепанацию черепа, чтобы убрать гематому. Об этом сообщается на сайте больницы Сирио-Либанес.

«Операция прошла без осложнений. В настоящее время президент чувствует себя хорошо, находится под наблюдением в палате интенсивной терапии», — говорится в сообщении.

Лула да Силва поступил в больницу накануне вечером из-за головной боли. В ходе обследования врачи выявили у него внутричерепное кровоизлияние. По версии медиков, оно возникло в результате травмы, полученной в октябре. Президента Бразилии перевели из столичного отделения в Сан-Паулу, где провели операцию.

В октябре Лула да Силва получил травму головы. После возвращения из Сан-Пауло в свою резиденцию президент пошел в ванну, где сел на скамью. В один момент она опрокинулась, в результате чего бразильский лидер ударился головой и повредил затылок.

Главе государства доставили в больницу, где ему наложили несколько швов. МРТ показало небольшое кровотечение — симптом легкого сотрясения мозга.

Ранее президент Бразилии опубликовал первое фото после травмы головы.