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Президенту Бразилии проведут еще одну операцию

Луле да Силве проведут новую операцию для предотвращения кровоизлияния в мозг

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Eraldo Peres/AP

Президенту Бразилии Луису Инасиу Луле да Силве проведут еще одну операцию, чтобы предотвратить возможность повторного кровоизлияния в мозг. Об этом сообщает газета Folha de S.Paulo.

По данным издания, операция состоится в четверг. В ходе ее выполнения врачи планируют перекрыть кровоток в определенной области мозга, что позволит предотвратить повторное кровоизлияние. После ее окончания риски рецидива будут сведены к минимуму, отмечают авторы.

В октябре Лула да Силва получил травму головы. После возвращения из Сан-Пауло в свою резиденцию президент пошел в ванну, где сел на скамью. В один момент она опрокинулась, в результате чего бразильский лидер ударился головой и повредил затылок.

Главу государства доставили в больницу, где ему наложили несколько швов. МРТ показало небольшое кровотечение.

10 декабря Луле да Силве провели трепанацию черепа, чтобы убрать гематому. В связи с этим вице-президент Бразилии Жералду Алкмин будет временно исполнять обязанности главы государства.

Ранее в Бразилии рассказали о состоянии президента после операции.

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