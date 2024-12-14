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Россия пожелала президенту Бразилии скорейшего выздоровления

Щетинин: Россия желает президенту Бразилии скорейшего возвращения в строй

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Kevin Lamarque/Reuters

Россия желает президенту Бразилии Луису Инасиу Луле да Силве скорейшего выздоровления и возвращения в строй. Об этом ТАСС заявил директор латиноамериканского департамента МИД РФ Александр Щетинин.

«Мы желаем президенту Луле выздоровления и возвращения в строй», — сказал он.

Щетинин также выразил мнение, что стабильность бразильской политической системы позволяет обеспечить все необходимое для развития страны в будущем.

Лула да Силва почувствовал себя плохо 9 декабря, у него сильно болела голова. После осмотра медиками было принято решение провести МРТ, выявившее кровоизлияние в мозг. 10 декабря главу государства прооперировали в госпитале в штате Сан-Паулу на юго-востоке страны. Президенту провели краниотомию — процедуру, при которой временно удаляется часть черепа для хирургических вмешательств. Операция прошла успешно.

Затем Луле да Силве провели еще одну медицинскую процедуру для предотвращения возможного повторного кровоизлияния в мозг, она также прошла успешно.

12 декабря стало известно, что Лула да Силва остался в реанимации после операции на мозге — ему удалили внутричерепной дренаж.

Ранее в Бразилии рассказали о состоянии президента после операции.

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