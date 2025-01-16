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Новый фигурант дела о теракте против Кириллова заявил о своей непричастности

Фигурант дела о теракте против Кириллова заявил, что не имеет отношения к атаке
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Максим Блинов/РИА Новости

Один из новых фигурантов дела о теракте против начальника войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил РФ Игоря Кириллова в ходе судебного заседания заявил о своей непричастности к произошедшему. Об этом пишет РИА Новости.

В материале уточняется, что речь идет о Рамазане Падиеве. Сейчас он находится в Басманном районном суде Москвы, где в закрытом режиме рассматривается ходатайство следствия об избрании мужчине меры пресечения в виде заключения под стражу.

По словам журналистов, перед закрытием процесса судья Евгения Николаева спросила у обвиняемого, что он думает о своем задержании.

«Не понял, я не причастен», — сказал фигурант.

16 января сотрудники правоохранительных органов задержали двух новых фигурантов дела о теракте против начальника войск РХБЗ Игоря Кириллова — Рамазана Падиева и Батухана Точиева. По версии следствия, они арендовали исполнителю нападения комнату в одном из хостелов в Московской области. На этом фоне мужчинам были предъявлены обвинения в совершении теракта в составе организованной группы.

Теракт против Кириллова был совершен 17 декабря 2024 года. Тогда возле его дома на Рязанском проспекте в Москве детонировало взрывное устройство, заложенное в стоявший около подъезда самокат. Находившиеся рядом начальник войск РХБЗ и его помощник получили серьезные травмы, их спасти не удалось.

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело, а 18 декабря полицейские задержали предполагаемого подрывника — Ахмаджона Курбонова. Впоследствии суд отправил его под арест до 17 февраля 2025 года.

Ранее в Венгрии заявили о возможной эскалации конфликта на Украине после теракта в отношении Кириллова.

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