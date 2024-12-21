В Венгрии предупредили о риске эскалации из-за убийства начальника войск РХБЗ

Убийство начальника войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) генерал-лейтенанта Игоря Кириллова может привести к эскалации конфликта на Украине. Об этом РИА Новости заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.

«Поскольку мы хотим, чтобы на Украине наступил мир, поскольку мы хотим избежать любого риска эскалации, мы рассматриваем все эти вопросы как вызывающие беспокойство. Почему? Потому что все подобные шаги сопряжены с риском эскалации, и это то, о чем я говорил вам ранее», — сказал министр.

По словам Сийярто, если эскалация конфликта произойдет до инаугурации избранного президента США Дональда Трампа, то шансы заключить мирное соглашение после 20 января существенно снизятся.

Утром 17 декабря во дворе жилого дома на Рязанском проспекте в Москве сработало взрывное устройство, прикрепленное к самокату. В это время из подъезда вышли начальник войск РХБЗ Кириллов и его помощник майор Илья Поликарпов. Мужчины погибли на месте от полученных травм.

Задержанный по делу Ахмаджон Курбонов заявил, что на совершение теракта его подтолкнули украинские спецслужбы, которые якобы пообещали за это $100 тысяч и въезд в европейскую страну. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в команде Трампа осудили убийство генерала Кириллова.