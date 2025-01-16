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Два ножа нашли у задержанного за участие в терорганизации подростка из Реутова

СК: у задержанного подростка из Реутова нашли два больших ножа

Два больших ножа нашли у задержанного за участие в террористической организации подростка из Реутова. Соответствующее видео размещено в Telegram-канале подмосковного управления СК России.

«Следователем следственного отдела по г. Балашиха ГСУ СК России по Московской области 16-летнему подростку предъявлено обвинение в совершении участия в деятельности организации, которая в соответствии с законодательством Российской Федерации признана террористической», — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, в сентябре 2023 года подросток вступил в ряды террористической организации и занимался пропагандой ее деятельности, а также принимал участие в совершении преступлений. Действия злоумышленника выявили и предотвратили сотрудники ФСБ.

На данный момент следователи проводят проверку и собирают доказательную базу.

До этого сообщалось, что в Москве подростка заподозрили в стрельбе по сверстнику в школе. Инцидент произошел в районе Коптево. Один из подростков выстрелил сверстнику в ногу из пневматического оружия. Мальчику вызвали скорую, однако медицинская помощь ему не потребовалась. По факту произошедшего проводится проверка.

Ранее трем челябинцам вынесли приговор за финансирование терроризма и попытку диверсии.

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