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Депутаты объяснили необходимость повысить пособия по уходу за ребенком

Депутат Чернышов: повышение пособий по уходу за ребенком скажется на рождаемости
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Shutterstock

В России на сегодняшний день размер пособия по уходу за ребенком установлен на уровне 40% от среднего заработка. Он значительно ниже прожиточного минимума, поэтому возникла необходимость пересмотреть положенные суммы, объяснил RT вице-спикер Госдумы Борис Чернышов.

Напомним, в Госдуму уже внесли законопроект, предполагающий повышение размера пособия по уходу за ребенком в возрасте до полутора лет с 40 до 60% от среднего заработка родителя. Также предлагается установить минимальный размер пособия на уровне 100% величины прожиточного минимума для детей в конкретном регионе.

«Наш законопроект должен помочь устранить дисбаланс между величиной прожиточного минимума и размером пособия, а также установить его размер уже на уровне 60%», — подчеркнул Чернышов.

По его мнению, принятие закона позволит улучшить благосостояние россиян и снизить уровень бедности. В будущем это скажется на повышении рождаемости, считает парламентарий.

Ранее Минтруд сообщил об увеличении пособия по уходу за ребенком.

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