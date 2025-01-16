В Госдуму внесен проект об увеличении пособия по уходу за ребенком

В Госдуму внесли проект об увеличении размера пособия по уходу за ребенком

Депутаты внесли в Государственную думу законопроект, которым предлагают повысить размер пособия по уходу за ребенком. Соответствующий документ опубликован в думской электронной базе.

Если предложенные изменения будут одобрены, они затронут федеральные законы «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей» и «Об обязательном социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством».

Инициатива предусматривает увеличение размера пособия по уходу за ребенком в возрасте до полутора лет с 40 до 60% от среднего заработка родителя. Кроме того, предлагается установить минимальный размер пособия на уровне 100% величины прожиточного минимума для несовершеннолетних, который определяется в регионе проживания граждан.

В настоящее время, когда женщины уходят в декрет, они могут получать только 40% от своей предыдущей зарплаты. Авторы законопроекта обращают внимание на то, что если женщина не работала, была уволена в связи с закрытием предприятия или родила ребёнка в период обучения в вузе, ей полагается минимальный размер пособия, который с учётом индексации составляет 9227,24 рубля. Этот размер ниже регионального прожиточного минимума на ребёнка.

Ранее сообщалось, что в российском регионе введут дополнительные выплаты за рождение детей.