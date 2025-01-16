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В подмосковных образовательных учреждениях усилили меры антитеррористической безопасности

В школах Подмосковья усилили меры безопасности после задержания старшеклассника
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В образовательных учреждениях Московской области были усилены меры антитеррористической безопасности после произошедшего инцидента в Реутове. Об этом сообщил ТАСС пресс-секретарь министерства образования региона.

«Проводятся следственные мероприятия. Все образовательные организации теперь работают с повышенными мерами антитеррористической безопасности», — отметил собеседник агентства.

16 января сообщалось, что в Реутове силовики задержали старшеклассника, который готовился к нападению на школу, юноша состоял в запрещенных сообществах в сети и собирал холодное оружие.

16-летний юноша готовился к нападению с сентября 2024 года. Он был активным участником ряда запрещенных сообществ в сети, изучал нападения и в переписках подробно описывал свои намерения. Несовершеннолетнего задержали дома, при обыске у него обнаружили несколько ножей.

В отношении юноши возбуждено уголовное дело за участие в террористической организации, ему может грозить до 20 лет лишения свободы.

Ранее в Подмосковье автобус въехал в школу.

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