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Синоптик предупредил о морозах и «Звере с Востока»

Синоптик Шувалов предупредил об арктическом вторжении в конце января
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Александр Кряжев/РИА «Новости»

Морозы придут в Москву, Санкт-Петербург и другие города России уже в конце января. Об этом в Telegram-канале сообщил руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

«Морозам быть! По прошествии суток к этому мнению склоняется большинство численных моделей погоды. <...> Все модели ориентируют на арктическое вторжение в третьей декаде января», — заявил эксперт погоды.

Синоптик отметил, что в период 20-21 января «вторжению» будет предшествовать «легкая разминка». Ожидается, что с запада придет европейский антициклон, который принесет в среднюю полосу на полтора дня морозы до -5...-10 °C. Шувалов подчеркнул, что в это же время антициклон, который появится над Гренландией, займет исходную позицию над Скандинавией и с 22 января отправится на юг.

Таким образом, уже в среду, 22 января, волна холода отправится на Петербург, Вологду и Кострому. Затем, 23 января, наступит черед Твери, Москвы, Тулы и Рязани. А к 25 января волна холода достигнет берегов Азовского моря. Также синоптик предупредил о «Звере с Востока», напомнив название сильного восточного ветра с морозами — «Beast from the East».

При этом Шувалов не стал указывать конкретные температурные параметры «вторжения», однако предполагается, что впервые с начала января температура в средней полосе опустится ниже — и значительно ниже — климатической нормы.

В свою очередь, 12 января специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что в Центральной России крещенские морозы отменяются. По словам эксперта, до конца января серьезные снегопады и морозы не прогнозируются, в течение ближайшей недели снежный покров останется на уровне 2-5 сантиметров.

Ранее москвичам пообещали теплый февраль.

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