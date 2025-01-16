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Синоптик рассказала о погоде в Москве на следующей неделе

Синоптик Позднякова: сильные снегопады не ожидаются в Москве на следующей неделе
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Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

На неделе с 20 января в Москве ожидается облачная погода с прояснениями без существенных осадков. Об этом «Москве 24» рассказала главный специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова.

Синоптик уточнила, что погода в городе на следующей неделе будет определяться западным антициклоном.

«В понедельник и вторник, 20 и 21 января, существенных осадков не ожидается, погода облачная с прояснениями. Ночная температура в оба эти дня отрицательная, преобладающая до -3...-5°C. Дневная — от -1 до -3°C», — сообщила Позднякова.

По ее словам, температурный фон в этот период будет выше климатической нормы на два-четыре градуса. Эксперт также допустила, что в отдельные дни в столице пройдет небольшой снег. При этом норма по осадкам не будет выполнена, заключила она.

Накануне синоптик Александр Ильин говорил, что в отличие от большинства регионов России, где наблюдается аномально теплая зима, «относительно нормальная» для января погода в ближайшие дни ожидается на большей части Дальневосточного федерального округа, за исключением юго-западных районов Якутии, Бурятии и Забайкальского края целиком.

Ранее синоптик предупредил россиян о многочисленных природных катаклизмах.

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