В Заполярье ввели режим повышенной готовности из-за дождей и гололеда

В Мурманской области ввели режим повышенной готовности из-за резких перепадов температуры, дождя и сильной гололедицы. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Андрей Чибис.

«Введен режим повышенной готовности в связи с резкими температурными перепадами, дождями и сильным гололедом», — подчеркнул глава региона.

Он отметил, что во всех муниципалитетах мобилизованы службы.

Чибис призвал быть граждан бдительными и осторожными.

В ближайшие дни в Мурманской области из-за циклонов ожидаются мокрый снег, дождь, сильный ветер и гололедица.

В четверг, 16 января, аэропорт Мурманска закрыли по погодным условиям.

9 января сообщалось, что в якутском селе Делянкир и поселке городского типа Усть-Омчуг в Магаданской области зафиксировали самые низкие температурные значения на планете за минувшие сутки. В Делянкире столбики термометров опускались до минус 47,5° в Усть-Омчуге — до минус 44,3.

Ранее в Оренбургской области из-за непогоды ограничили движение на одной из трасс.