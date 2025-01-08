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В Оренбургской области из-за непогоды ограничили движение на одной из трасс

МЧС РФ: на трассе М-5 в Оренбургской области ограничили движение транспорта
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Александр Кряжев/РИА «Новости»

Движение трех видов транспортных средств приостановили на участке трассы М-5 «Урал» в Оренбургской области в связи с неблагоприятными погодными условиями. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МЧС РФ в Telegram-канале.

«Введение ограничения движения для пассажирских автобусов, маршрутных такси и грузового транспорта», — говорится в заявлении.

Как рассказали в ведомстве, соответствующим транспортным средствам временно запретили передвигаться по трассе М-5 «Урал» на подъезде к Оренбургу. Речь идет об участке дороги с 357-го по 405-й километр, который соединяет населенные пункты Переволоцкий и Холодные Ключи.

«Ограничение введено в связи с наступлением неблагоприятных погодных условий», — уточняется в публикации.

На этом фоне пресс-служба Главного управления МЧС РФ по региону рекомендовала местным жителям воздержаться от поездок на дальние расстояния. В ведомстве добавили, что об открытии трассы для пассажирских автобусов и иных видов транспорта гражданам сообщат дополнительно.

По данным Гидрометцентра РФ, 8 января в Оренбурге ожидаются облачная погода и снег. Температура воздуха днем составит -4°C, а ночью — -5°C.

Ранее на юге Сахалинской области объявили экстренное предупреждение из-за циклона.

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