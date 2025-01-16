В Госдуме сообщили о новых исследованиях рыбы из Черного моря

Заместитель председателя Государственной думы РФ Борис Чернышов в беседе с «Ридусом» прокомментировал заявление Роспотребнадзора о том, что в рыбе из Черного и Азовского морей после происшествия с танкерами в Керченском проливе не обнаружено следов нефтепродуктов.

«Будем ждать дополнительных исследований. Эти исследования не единственные, которые сейчас проводятся. Ситуация может меняться как в лучшую, так и в худшую сторону», — заявил Чернышов.

16 января глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что выборочные исследования рыбы, выловленной в Черном море, сегодня указывают на то, что загрязнения нефтепродуктами не случилось.

По ее словам, ведомство предложило бизнесу заниматься исследованием каждой партии рыбы из морских вод Краснодарского края и вокруг Крыма в лабораториях за счет федерального бюджета.

До этого депутаты Госдумы направили запрос в Минприроды, предложив ограничить вылов рыбы в пострадавших акваториях.

Ранее сообщалось, что Роспотребнадзор усилит контроль за качеством добытой рыбы в Черном море.