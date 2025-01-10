Вылов рыбы в Черном море могут ограничить

«Известия»: вылов рыбы в Азовском и Черном море могут ограничить

Вылов рыбы в Азовском и Черном море могут ограничить из-за разлива мазута. Об этом пишет издание «Известия».

Соответствующий запрос направили в Минприроды депутаты Госдумы. Депутаты предупреждают, что рыба, отравленная нефтепродуктами, может быть опасна для здоровья.

«Морепродукты, рыба, моллюски способны накапливать в своих организмах токсичные вещества, что делает опасным употребление их в пищу, если воды их обитания были загрязнены. Особенно уязвимы двустворчатые моллюски, которые сохраняют загрязняющие элементы на протяжении всей своей жизни», — подчеркнул вице-спикер Госдумы Борис Чернышов.

15 декабря 2024 года в Керченском проливе в условиях сильного шторма потерпели крушение два нефтяных танкера — «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239». По данным экстренных служб, общий объем вылившегося из танкеров мазута достигает почти 3,8 тыс. тонн.

До этого российские рыбаки обновили мировой рекорд по вылову рыбы одним судном.

Ранее Путин назвал недостаточной работу по ликвидации разлива мазута в Черном море.