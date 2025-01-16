В российском регионе судебного пристава обвинили в 28 преступлениях

В Курганской области задержали судебного пристава Далматовского районного отделения регионального управления ФССП, обвиняемую в совершении 28 преступлений. Об этом сообщили в Telegram-канале областного управления Следственного комитета РФ.

По данным следствия, в период с 2023 по 2024 год обвиняемая намеревалась улучшить свои статистические служебные показатели, фактически не осуществляя своих обязанностей. Пристав, как указали в СК, приобщала к материалам исполнительных производств заведомо ложные данные, а также выносила незаконные постановления об окончании исполнительных производств.

По факту произошедшего возбудили уголовное дело по статье о злоупотреблении, превышении должностных полномочий, а также о служебном подлоге. Деятельность пристава была выявлена сотрудниками региональных управлений ФСБ и УФССП России. Расследование дела продолжается, отметили в ведомстве.

В декабре 2023 года житель Москвы обвинил сотрудника Федеральной службы судебных приставов в нападении. Мужчина рассказал «Газете.Ru», что инцидент произошел в отделении ФССП на востоке столицы. По его словам, исполнительный пристав и раньше проявлял к нему агрессию, но на этот раз все закончилось физическими увечьями.

Ранее в суде Петербурга подрались адвокат и пристав.