Москвич обвинил судебного пристава в нападении после спора на приеме

Житель Москвы Леонид М. обвинил сотрудника Федеральной службы судебных приставов в нападении. Мужчина рассказал «Газете.Ru», что инцидент произошел 10 октября в отделении ФССП на востоке Москвы. По словам Леонида, исполнительный пристав и раньше проявлял к нему агрессию, но на этот раз все закончилось физическими увечьями.

«Я записался на личный прием к исполнительному приставу, мне нужно было сделать перерасчет и документы, чтобы подать иск в суд. Мне было отказано, со ссылкой на то, что он (пристав — «Газета.Ru») занят, ему некогда и так далее. При этом улыбался, вел себя высокомерно, с пренебрежением. На что я сделал замечание ему и пошел писать заявление на перерасчет. Пока я заполнял заявление в его кабинете, он всячески комментировал мою личную жизнь, высказывал какие-то колкие слова. После того, как я ему ответил, он выхватил у меня листы, заявления порвал, ручку сломал, закрыл дверь в кабинете. Когда я попытался покинуть помещение, он меня всячески отталкивал, применял физическую силу. Потом он меня так толкнул, что я упал, об стол спиной ударился, повредил руку. У меня там рана была. По истечению времени у меня появился огромный синяк на спине», — рассказал он.

Мужчина вызвал в отделение ФССП полицию и скорую помощь, медики зафиксировали повреждения. Позднее он обратился обратиться в травмпункт, где его отправили на больничный. Леонид подал заявление на нападавшего в полицию, однако дело до сих пор не продвинулось, утверждает он.

«В этот же день я поехал в отделение полиции Северного Измайлова. Там написал заявление, все рассказал и попросил привлечь к уголовной ответственности по превышению должностных полномочий и причинению легкого вреда здоровью. На этом все, мне неизвестна судьба моего заявления. Я периодически звоню в отделение полиции: то оно там, то там, то там. Ни результатов, ничего. Никакой проверки не было, возбуждения уголовного дела тоже. Они просто заявление из отделения в отделение перекидывают. В Следственный комитет также отправляли, но подвижек в деле нет», — заключил мужчина.

«Газета.Ru» обратилась в Федеральную службу судебных приставов с просьбой прокомментировать обвинения Леонида М.

«По фактам, изложенным в запросе, проводится проверка», — заявили в пресс-службе ведомства в ответ на запрос.

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