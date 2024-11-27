В суде Петербурга подрались адвокат и пристав

В Петербурге адвокат и пристав написали друг на друга заявления в полицию после драки в суде. Об этом сообщает 78.ru.

Как рассказал сам юрист, ему понадобился документ, связанный с делом, поэтому он хотел зайти к судье, но пристав не захотел его впускать. Во время конфликта мужчина заломил оппоненту руки и повредил часы. В результате пострадавший попал в отделение полиции.

«Врачи диагностировали у него ушибы плеча, спины и обоих коленных суставов. Мужчину отпустили домой в удовлетворительном состоянии», – сообщается в публикации.

У пристава медики обнаружили многочисленные травмы, среди которых – сотрясение мозга и черепно-мозговая травма.

На данный момент в ситуации разбираются сотрудники правоохранительных органов.

До этого в Петербурге ответчик попытался напасть на судью несмотря на то, что он встал на сторону жителя города. Позже мужчина заявлял, что его избили, и потребовал вызвать скорую помощь, но на самом деле, как рассказали в пресс-службе судов, драки не было.

Ранее россиянка избила мужчину самокатом и подала на него в суд.