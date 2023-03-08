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Бывшего мэра Белгорода Антона Иванова арестовали на два месяца по делу о взятке

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Антон Иванов/VK

Свердловский районный суд Белгорода отправил бывшего мэра Белгорода Антона Иванова под стражу на два месяца по делу о взятке. Об этом сообщает РИА Новости.

«Избрать меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца», — объявил судья Андрей Александров в ходе судебного заседания.

Ранее Иванов был задержан по подозрению в получении крупной взятки. Следствие считает, что чиновник получил не менее 8,5 млн рублей. В отношении вице-губернатора возбуждено уголовное дело.

В декабре 2021 года Иванов был избран на пост главы администрации Белгорода, а в конце октября прошлого года он объявил о своем уходе. Его решение поддержал глава Белгородской области Вячеслав Гладков.

Также в Брянске будут судить начальника отдела МВД за попытку получить взятку. Следствие установило, что сотрудник правоохранительных органов пообещал представителю коммерческой организации, что не будет привлекать сотрудников его фирмы к уголовной ответственности, если тот заплатит ему пять миллионов рублей.

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