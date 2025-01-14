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Задержан бывший начальник ГАИ по Красноярскому краю

Борус: задержан экс-начальник ГАИ по Красноярскому краю Андрей Сиротинин
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24_Госавтоинспекция/Vk.com

Бывший начальник ГАИ по Красноярскому краю Андрей Сиротинин задержан. Об этом сообщает Telegram-канал Борус.

В прокуратуре рассказали, что Сиротинина подозревают в превышении должностных полномочий. По данным следствия, Сиротинин мог помогать знакомым с получением прав и решением проблем из-за глухой тонировки. Возбуждены два уголовных дела.

Позднее Telegram-канал NGS24 сообщил, что Сиротинина отправили под домашний арест сроком на два месяца.

В декабре сообщалось, что Замоскворецкий суд Москвы вынес приговор фигурантам дела о хищении более 1,1 млрд рублей при закупке машин для Госавтоинспекции. По данным следствия, в документах подсудимые существенно завышали цены на приобретаемые для ГАИ автомобили, а разницу присваивали себе. Фигуранты получили до 7,5 года колонии.

Ранее главу района в Петербурге задержали при получении взятки.

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