Задержан бывший начальник ГАИ по Красноярскому краю

Бывший начальник ГАИ по Красноярскому краю Андрей Сиротинин задержан. Об этом сообщает Telegram-канал Борус.

В прокуратуре рассказали, что Сиротинина подозревают в превышении должностных полномочий. По данным следствия, Сиротинин мог помогать знакомым с получением прав и решением проблем из-за глухой тонировки. Возбуждены два уголовных дела.

Позднее Telegram-канал NGS24 сообщил, что Сиротинина отправили под домашний арест сроком на два месяца.

В декабре сообщалось, что Замоскворецкий суд Москвы вынес приговор фигурантам дела о хищении более 1,1 млрд рублей при закупке машин для Госавтоинспекции. По данным следствия, в документах подсудимые существенно завышали цены на приобретаемые для ГАИ автомобили, а разницу присваивали себе. Фигуранты получили до 7,5 года колонии.

Ранее главу района в Петербурге задержали при получении взятки.