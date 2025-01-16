Россиянам рассказали о плюсах отказа от Болонской системы

России предстоит перестройка образования с отказом от Болонской системы. Это позволит вернуть утраченные стандарты преподавания обязательных дисциплин и готовить специалистов широкого профиля, считает декан юрфакультета Финуниверситета при Правительстве РФ Гульнара Ручкина.

«Для нашей национальной системы образования, которую мы стали терять в связи с переходом на Болонскую систему, была характерна наибольшая фундаментальность. Знания давались фундаментальные, и мы готовили специалистов широкого профиля», — заявила Ручкина в эфире Общественной Службы Новостей.

Она объяснила, что с введением Болонской системы создавались новые стандарты образования с ориентиром на то, что должно быть в конкретном вузе. Перейти из одного учебного заведения в другое по этой причине стало очень сложно, программы в них значительно отличались.

Теперь же в вузах появятся обязательные дисциплины, которые все будут изучать первые два года, а затем - переходить на профессиональную траекторию, заключила специалист.

Напомним, с 1 сентября будущего года в России будет три уровня высшего образования, которые заменят бакалавриат, специалитет и магистратуру. Что известно о новой системе и затронут ли изменения тех, кто уже учится по старой, — в материале «Газеты.Ru».

Эксперт рассказала о преимуществах Болонской системы образования.