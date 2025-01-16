Эксперт рассказала о преимуществах Болонской системы образования

При Болонской системе образования у студентов есть возможность самостоятельно формировать образовательную программу, выбирать для себя факультативы, что положительно отражается на их адаптивности в будущем, считает заслуженный профессор Института образования НИУ ВШЭ Ирина Абанкина. Так она в беседе с Общественной Службой Новостей прокомментировала планы перехода на новую, двухуровневую систему образования.

Россия с 2026 года откажется от принятой в Европе Болонской системы образования в пользу двухуровневой. При предыдущем формате обучения у студентов была возможность самостоятельно формировать образовательную программу, выбирать для себя факультативы, что положительно сказывалось на их адаптивности в будущем, считает заслуженный профессор Института образования НИУ ВШЭ Ирина Абанкина.

В основе Болонской системы лежит кредитно-модульная система, в которой кредиты — это учебные курсы, отметила специалист.

«Сам студент набирает себе образовательную программу из обязательной части курсов, а также может брать факультативы. Принципиальная значимость Болонской системы — формирование собственной, персональной образовательной траектории», — убеждена профессор.

Такой опыт, по ее мнению, делает молодых людей более мобильными, помогает им адаптироваться к рынку труда после завершения вуза, готовит к работе по узким специальностям. Абанкина назвала ключевой компетенцией умение строить свою образовательную программу, подчеркнув, что это больше соответствует современным требованиям.

«Безвыборный образовательный путь — это взгляд в прошлое», — заключила она.

Напомним, с 1 сентября будущего года в России будет три уровня высшего образования, которые заменят бакалавриат, специалитет и магистратуру. Что известно о новой системе и затронут ли изменения тех, кто уже учится по старой, — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Минобрнауки раскрыло подробности изменений перечня вступительных испытаний в вузы России.