Фанаты жанра true crime по-другому относятся к серийным маньякам, выяснили ученые

Исследование специалистов МГППУ показало, что люди, увлекающиеся документальным жанром true crime (от англ. true crime — «реальное, настоящее преступление»), который предполагает рассказ истории о реальных серийных убийцах, по-другому воспринимают образ серийного преступника: они проявляют сочувствие и жалость к ним, а иногда даже симпатию. Кроме того, они переоценивают частоту таких преступлений и считают их более опасными. Также они испытывают больше страха и тревоги. Об этом «Газете.Ru» рассказали в МГППУ.

В последние годы жанр true crime стал очень популярным в информационном пространстве. Подкасты и сериалы, снятые по мотивам реальных событий, могут сильно влиять на общественное восприятие преступности.

«Гипотезой исследования послужило то, что увлечение жанром «true crime» может привести к переоценке степени распространения серийных преступлений. И мы выясняли, есть ли различия в восприятии образа серийного преступника между людьми, которые любят контент «true crime», и теми, кто не интересуется этим жанром», – рассказал «Газете.Ru» научный руководитель проекта, кандидат психологических наук, доцент, декан факультета «Юридическая психология» МГППУ Николай Дворянчиков.

В исследовании участвовали 76 человек в возрасте от 18 до 25 лет. Половина увлекалось жанром, а вторая нет. Ряд опросов и экспериментов показали, что увлечение контентом true crime влияет на переоценку степени распространения феномена серийных преступлений. Респонденты, интересующиеся true crime, склонны считать, что серийные преступления происходят чаще и представляют более высокий уровень опасности. Также они демонстрируют более выраженные эмоциональные реакции, такие как страх, беспокойство, тревога.

Кроме того, они чаще ассоциируют преступников с эмоционально окрашенными понятиями и деталями преступлений. Они также склонны видеть в преступниках индивидуумов с высоким интеллектом и пассивным поведением, вызывающих чувства печали и тревоги. В их оценках также можно заметить проявления сочувствия и жалости к преступникам, а иногда даже симпатии к некоторым из них.

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