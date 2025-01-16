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Опрос: более 60% москвичей возвращались к работе в новогодние праздники

В Москве 64% жителей возвращались к работе в новогодние праздники
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Depositphotos

64% москвичей возвращались к рабочим обязанностям в новогодние праздники. Об этом сообщает РИАМО со ссылкой на исследование, проведенное платформой для работы с внештатными исполнителями «Консоль.Про».

Выяснилось, что 38% жителей столицы работали по просьбе начальства, 22% — решали вопросы с клиентами, 4% — подменяли коллег. 11% москвичей признались, что сами решили приступить к задачам в праздники. При этом только 25% респондентов смогли полностью ограничить себя от любой деятельности.

Почти половина (48%) опрошенных считают январские праздники удачным временем, чтобы заняться рабочими делами. Большинство из них (45%) связывает это в первую очередь с возможностью дополнительно заработать.

До этого сообщалось, что в 2024 году самыми высокооплачиваемыми среди рабочих профессий в России стали дальнобойщики. В среднем работодатели готовы предложить новым сотрудникам 180 тысяч рублей в месяц, что на 43% больше показателя 2023 года.

По данным сервиса, зарплатные вилки для водителей большегрузов варьируются от 120 до 250 тысяч рублей в месяц в зависимости от региона, специфики перевозок и опыта работы.

Ранее россиянам назвали самые популярные вакансии для пенсионеров.

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