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Названа самая высокооплачиваемая рабочая специальность в РФ в 2024 году

В России в 2024 году дальнобойщики зарабатывали около 180 тысяч рублей
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Shutterstock

В 2024 году самыми высокооплачиваемыми среди рабочих профессий в России стали дальнобойщики. В среднем работодатели готовы предложить новым сотрудникам 180 тысяч рублей в месяц, что на 43% больше показателя 2023 года. Об этом сообщает РИАМО со ссылкой на пресс-службу платформы «Авито Работа».

По данным сервиса, зарплатные вилки для водителей большегрузов варьируются от 120 до 250 тысяч рублей в месяц в зависимости от региона, специфики перевозок и опыта работы.

В тройку самых высокооплачиваемых рабочих профессий вошли также водитель рефрижератора и водитель трала. Их средние уровни дохода достигли 164 363 и 152 779 рублей в месяц соответственно.

До этого сообщалось, что ИТ-специальности DevOps-инженер, дата-сайентист и системный аналитик стали самыми высокооплачиваемыми в 2024 году. Руководитель направления маркетинговых исследований hh.ru Мария Игнатова отметила, что данные специалисты являются редкими и должны иметь хороший опыт работы.

Следом идут агенты по недвижимости. Их высокая зарплата в вакансиях, как правило, зависит от числа реализованных сделок и полученной комиссии с продаж. Замыкают пятерку лидеров геодезисты — вакансии для этих специалистов зачастую предполагают вахту и постоянные командировки, что отражается на размере вознаграждения.

Ранее была названа профессия, спрос на которую вырос в 2024 году.

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