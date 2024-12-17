Россиянам назвали самые популярные вакансии для пенсионеров

В России с января по ноябрь количество вакансий для пенсионеров выросло в два раза по сравнению с прошлым годом. В среднем компании предлагают зарплату 41 118 рублей в месяц при полной занятости, сообщает RT со ссылкой на исследование «Авито Работы».

Среди самых востребованных оказались профессии клиентского сервиса, в том числе продавец-консультант (+176%) и оператор кол-центра (+129%). Второе место заняли вакансии в сфере транспорта и логистики (+91%), причем платить пенсионерам готовы более 89 тыс. рублей. В логистической сфере больше всего вакансий предлагается для сотрудников склада и фасовщиков.

По мнению директора категории «офисные профессии» «Авито Работы» Кирилла Пшеничных, работодатели привлекают к работе пенсионеров, а также людей без опыта на фоне дефицита кадров.

«Этим сотрудникам компании зачастую предлагают возможности внутреннего обучения всем необходимым навыкам или компенсацию необходимых курсов для освоения профессии», — подчеркнул он.

Напомним, по данным недавнего исследования, профессия стикеровщика — работника склада — стала наиболее высокооплачиваемой для соискателей пенсионного возраста (125 тыс. рублей в месяц). Также пенсионерам предлагают профессию риелтора со средней зарплатой 124 тыс. рублей в месяц. Третье место занимает профессия упаковщика, на этой позиции пенсионеры могут за месяц заработать 115 тыс. рублей.

Ранее эксперт заявил о востребованности пенсионеров на рынке труда.