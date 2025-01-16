Суд в Москве рассмотрит дело об аресте россиянина по подозрению в госизмене

Мещанский суд Москвы рассмотрит ходатайство следствия об аресте гражданина России по фамилии Сизов по делу о государственной измене (ст. 275 УК РФ). Об этом сообщается в картотеке инстанции, передает РИА Новости.

Личность фигуранта, как и суть дела, не афишируется из-за грифа секретности. Согласно картотеке, вопрос о мере пресечения россиянину суд рассмотрит 16 января.

По статье 275 Уголовного кодекса Российской Федерации грозит наказание до 20 лет лишения свободы.

До этого сообщалось, что суд в Москве оштрафовал женщину на 2000 рублей за пропаганду и публичное демонстрирование нацистской и экстремистской символики. В отношении москвички завели дело из-за того, что она оскорбила строителей, назвав их «русней», и угрожала им пистолетом. Позднее следствие выяснило, что женщина хотела сотрудничать со Службой безопасности Украины и даже планировала диверсию в российской столице.

Ранее жителя Бурятии признали виновным в госизмене.