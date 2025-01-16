Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Суд в Москве рассмотрит дело об аресте россиянина по подозрению в госизмене

Следствие попросило суд Москвы арестовать россиянина Сизова по делу о госизмене
close
Freepik.com

Мещанский суд Москвы рассмотрит ходатайство следствия об аресте гражданина России по фамилии Сизов по делу о государственной измене (ст. 275 УК РФ). Об этом сообщается в картотеке инстанции, передает РИА Новости.

Личность фигуранта, как и суть дела, не афишируется из-за грифа секретности. Согласно картотеке, вопрос о мере пресечения россиянину суд рассмотрит 16 января.

По статье 275 Уголовного кодекса Российской Федерации грозит наказание до 20 лет лишения свободы.

До этого сообщалось, что суд в Москве оштрафовал женщину на 2000 рублей за пропаганду и публичное демонстрирование нацистской и экстремистской символики. В отношении москвички завели дело из-за того, что она оскорбила строителей, назвав их «русней», и угрожала им пистолетом. Позднее следствие выяснило, что женщина хотела сотрудничать со Службой безопасности Украины и даже планировала диверсию в российской столице.

Ранее жителя Бурятии признали виновным в госизмене.

Все новости на тему:
Обвинения в госизмене
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами