Европейский банк развития пообещал Украине €1,5 млрд

В 2025 году Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) собирается инвестировать в экономику Украины €1,5 млрд. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на директора банка по Украине и Молдавии Арвида Тюркнера.

«Инфраструктура и энергетическая безопасность являются двумя главными приоритетными сферами, затем следуют частный сектор и сфера укрепления продовольственной безопасности», — говорится в сообщении.

Агентство отмечает, что в 2024 году ЕБРР выдал Украине кредиты в размере €2,4 млрд.

9 января США объявили о последнем пакете помощи Украине от администрации Байдена. В рамках него Киев получит технику и боеприпасы на общую сумму $500 млн. В частности, в пакет войдут ракеты для ПВО и оборудование для истребителей F-16. При этом Зеленский упрекнул зарубежных партнеров в том, что они не в полном объеме выполнили данные Киеву обещания по поставкам систем противовоздушной обороны.

Общая сумма военной помощи, которую США и союзники оказали Украине с начала российской специальной военной операции, превысила $126 млрд.

Ранее экс-военный заявил, что армию Украины снабжают взрывоопасным оружием.