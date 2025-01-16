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Развожаев рассказал о мерах борьбы с мазутом после ЧП с танкерами

Развожаев: Севастополь выделил уже 78 млн рублей на устранение мазута после ЧП
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Александр Полегенько/ТАСС

Из регионального бюджета Севастополя уже выделены 78 млн рублей на устранение последствий разлива мазута в результате ЧП с танкерами в Керченском проливе, но могут понадобиться дополнительные средства на утилизацию отходов. Об этом сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.

Чиновник отметил, что это самое дорогое из всех направлений. По его словам, для того, чтобы возместить потраченные средства, городу понадобится помощь из федерального бюджета.

В связи с этим Севастополь обратился к федеральным властям с просьбой включить город в зону чрезвычайной ситуации, сообщил Развожаев главе МЧС России Александру Куренкову.

15 декабря в Керченском проливе потерпели крушение танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239». Суда перевозили нефтепродукты и оказались в экстремальных погодных условиях: сильный шквалистый ветер и волнение моря до семи баллов стали причиной аварии. По данным экстренных служб, в результате инцидента почти 3,8 тыс. тонн мазута вылилось в Черное море.

Ранее новые выбросы мазута обнаружили в Крыму.

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