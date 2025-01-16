В Севастополе попросили включить город в зону ЧС федерального характера из-за мазута

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев обратился к властям с просьбой включить город в зону чрезвычайной ситуации федерального характера из-за разлива мазута после крушения танкеров в Черном море. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

«Мы обратились на федеральный уровень с просьбой включить территорию Севастополя в зону чрезвычайной ситуации федерального характера», — заявил он.

По словам губернатора, на данный момент в городе действует режим ЧС регионального масштаба и местные власти выделяют существенные суммы из бюджета региона на устранения последствий разлива мазута. На сегодняшний день выделено 78 млн рублей. Развожаев отметил, что для утилизации отходов могут потребоваться дополнительные средства из бюджета страны.

15 января сообщалось, что почти 150 человек, участвующих в работах по очистке побережья моря в Краснодарском крае от нефтепродуктов, обратились за медицинской помощью.

15 декабря в Керченском проливе потерпели крушение танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239». Суда перевозили нефтепродукты и оказались в экстремальных погодных условиях: сильный шквалистый ветер и волнение моря до семи баллов стали причиной аварии. По данным экстренных служб, в результате инцидента почти 3,8 тыс. тонн мазута вылилось в Черное море.

Ранее новые выбросы мазута обнаружили в Крыму.