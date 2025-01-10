Названы самые опасные продукты, разрушающие зубы

Продукты, которые мы употребляем, могут оказывать как положительное, так и отрицательное влияние на здоровье зубов. Например, простые углеводы — такие как печенье, пирожные, чипсы и снэки, рассказала «Газете.Ru» Мария Михайлова, руководитель и главный врач стоматологического центра «Alliance Francaise», кандидат медицинских наук, врач-ортодонт.

«При должной домашней гигиене перечисленные продукты не вредят зубам. Однако при несоблюдении правил по уходу за полостью рта остатки пищи прикрепляются к биопленке эмали, образуя налет, который является благоприятной средой для размножения кариесогенных бактерий», — объяснила она.

Чтобы снизить вред, можно заменить их на более безопасные для зубов продукты: фрукты, орехи, темный шоколад в умеренных количествах, овощные палочки (например, морковь или сельдерей) или попкорн без масла и соли.

«Алкоголь также негативно влияет на состояние полости рта. Чрезмерное употребление алкоголя, помимо общего вреда организму, способствует сухости во рту. Слюна обладает минерализирующими свойствами и при достаточном количестве защищает эмаль от кариеса, своего рода «обволакивая» ее. При сниженном слюноотделении зубы лишаются такой «защиты», и риск развития кариеса возрастает. Чтобы избежать этой проблемы, лучше отдавать предпочтение безалкогольным напиткам или обычной воде», — добавила эксперт.

Кислые продукты, такие как цитрусовые (лимоны, мандарины, апельсины) и ягоды, содержат кислоты и сахара, которые создают благоприятные условия для размножения кариесогенных бактерий. Эти два фактора преумножают друг друга: с одной стороны, кислоты разрушают эмаль, с другой стороны, бактерии размножаются в благоприятной среде, созданной сахарами, и в большом количестве выделяют продукты жизнедеятельности, которые оказывают деструктивное действие на поверхность зуба. Альтернативой могут стать нейтральные фрукты, такие как яблоки, бананы или груши.

Однако это вовсе не означает, что следует полностью исключить перечисленные продукты из своего рациона.

«Существует ряд мер предосторожности, которые помогут сохранить здоровье зубов на долгие годы, главное — соблюдать меры предосторожности.

Качественная домашняя гигиена полости рта (чистка зубов дважды в день с использованием щетки, зубной нити и ирригатора), регулярные визиты к стоматологу для профилактических осмотров и употребление твердых продуктов, способствующих самоочищению эмали, а также пищи, богатой кальцием и фосфором (молочные продукты, рыба, орехи)», — резюмировала врач.

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