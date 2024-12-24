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Названы неожиданные последствия нарушений прикуса

Врач Кузьменкова: нарушение прикуса вызывает боли в спине и проблемы с ЖКТ

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Dental Monitoring/Global Look Press

Нарушение прикуса может привести к сколиозу и болям в спине, головным болям, проблемам с ЖКТ и преждевременному старению, рассказала «Газете.Ru» врач-стоматолог, основательница центров стоматологии Regale Лилия Кузьменкова.

«Когда прикус нарушен, зубочелюстная система начинает работать в нестабильном положении, что вынуждает мышцы шеи, спины и плечевого пояса компенсировать эту нагрузку. В результате возникает дисбаланс, который передается вниз по всей длине позвоночника. Такой сбой в системе может приводить к искривлению осанки, смещению позвонков и развитию межпозвоночных грыж. Постепенно эти изменения закрепляются, вызывая хронические боли в шее, спине и пояснице», — рассказала Кузьменкова.

Кроме того, такая перегрузка мышц шеи, головы и лица может привести к частым головным болям напряжения.

«Если вы не можете тщательно пережевывать пищу из-за некорректного смыкания челюстей, это становится причиной проблем с желудком и кишечником. Гастриты, вздутие, обострение хронических заболеваний — все это может начаться с простой невозможности нормально жевать. Кроме того, неправильный прикус тоже вносит свой вклад в изменения черт лица. Из-за него уголки губ постепенно опускаются, появляются брыли, формируется второй подбородок», – отметила доктор.

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