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Четыре участника беспорядков в аэропорту Махачкалы получили срок

Вынесен приговор еще четырем участникам беспорядков в аэропорту Махачкалы
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Рамиль Ситдиков/РИА «Новости»

Георгиевский суд Ставропольского края вынес обвинительный приговор четырем жителям Дагестана за участие в беспорядках в аэропорту Махачкалы. Об этом сообщила краевая прокуратура.

29 октября 2023 года Марат Рабаданов, Раджаб Раджабов, Магомед Рамазанов и Заурбег Халиков в аэропорту Уйташ отказались подчиниться требованиям правоохранителей и стали участниками массовых беспорядков, которые сопровождались насилием и разрушением имущества.

Уточняется, что осужденные испытывали ненависть к гражданам Израиля. В результате их действий аэропорту был причинен ущерб более 24 млн рублей, что привело к блокировке его работы, отмене рейсов и перенаправлению на другие аэродромы. Также они нанесли 23 травмы представителям власти.

Четверо дагестанцев признаны виновными по нескольким статьям УК РФ, включая участие в массовых беспорядках и нарушение требований транспортной безопасности. Они получили десятилетние сроки.

23 декабря восемь участников массовых беспорядков в аэропорту Дагестана признали виновными, Усть-Лабинский районный суд назначил им наказания от семи до восьми лет лишения свободы.

Отмечается, что приговор был оглашен в отношении Адиля Абдуллаева, Гамзата Гамзатова, Будуна Будунова, Магомеда Ирбейнова, Курбана Ибрагимова, Магомеда Омолаева, Мухомадрасула Шахбаева и Гасан-Гусейна Магомедова.

Ранее участникам беспорядков в аэропорту Махачкалы предложили заключить контракты с МО.

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