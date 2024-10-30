В Англии преступник сбежал из тюрьмы с помощью тыквы и комбинезона, пишет Mirror.

54-летний Аарон Вуд, отбывающий пожизненный срок, сбежал из тюрьмы в Линкольншире, обманув надзирателей. Он заставил охранников поверить, что спит, набив комбинезон одеждой и использовав тыкву в качестве головы.

Поиски Вуда начались ранним утром, когда сокамерник сообщил о его исчезновении. Полиция нашла беглеца через два дня, примерно в 70 километрах. При себе у Аарона был нож. Преступник, имеющий 29 судимостей, признал себя виновным в побеге и хранении холодного оружия.

Теперь мужчина будет содержаться в более строгих условиях, ожидая следующего заседания дисциплинарной комиссии не ранее чем через 20 месяцев.

Ранее в США женщина обнаружила в своей машине беглого преступника вместо котов. Испуганная американка побежала домой за пистолетом и вызвала полицию.