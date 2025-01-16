В Госдуме рассказали, когда разводящихся россиян обяжут посещать психолога

Законопроект об обязанности семейных пар с детьми посещать психолога при разводе имеет плюсы, но по факту - он неработающий, считает председатель комитета Госдумы по защите семьи по вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина. в беседе с RT она отметила, что его вряд ли примут.

Останина назвала в целом идею документа хорошей, но отметила, что его авторы хотят внести изменения в закон об оказании социальной помощи населению. А на нее могут рассчитывать малоимущие люди, инвалиды, недееспособные, объяснила депутат. Относить к этой категории разводящихся россиян нельзя, подчеркнула она.

Второй минус — это отсутствие социальных психологов, которых можно было бы привлечь к этой работе, а также обязанность россиян самих оплачивать консультации.

«Понятно, что это будет процедура платная. Обязывать пары семейные, которым и так увеличили сейчас государственную пошлину за развод, еще и проходить эту платную процедуру, мне кажется, абсолютно неправильно», — объяснила она.

Чтобы помощь предоставлялась бесплатно, разводящихся придется относить к недееспособным, заключила парламентарий.

Напомним, рассмотрение законопроекта анонсировали еще в ноябре прошлого года. Соавтор документа, председатель комитета ГД по молодежной политике Артем Метелев, аргументируя необходимость утвердить документ, подчеркнул, что Россия входит в число мировых лидеров по числу бракоразводных процессов - на 10 браков приходится 7 разводов.

Ранее россиянам назвали кризисные периоды в браке, которые могут привести к разводу.