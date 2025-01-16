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В Покрове закрывается колония, где сидел Навальный

УФСИН Владимирской области: в Покрове закрывается ИК-2, где сидел Навальный
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Alexander Zemlianichenko/AP

Исправительная колония №2 в Покрове, где отбывал наказание Алексей Навальный, закрывается. Об этом сообщает издание «Чеснок» со ссылкой на управление федеральной службы исполнения наказаний по региону.

Отмечается, что процесс ликвидации колонии уже начался, он займет примерно год.

ИК-2 представляет собой колонию общего режима, куда направлялись впервые осужденные. В учреждении содержится 971 заключенный, они поделены на 16 отрядов.

В УФСИН уточнили, что заключенных переведут в другие исправительные учреждения. Что будет с территорией и зданием колонии в будущем, в ведомстве не уточнили.

До этого адвокат Андрей Гривцов, представляющий интересы одного из адвокатов Алексея Навального, сообщил, что прокурор потребовал назначить от 5,5 года до 5 лет и 11 месяцев лишения свободы для каждого из троих подсудимых.

Кроме того, прокурор попросил на пять лет запретить подсудимым оказывать юридические услуги.

Ранее адвокат Навального Александр Федулов уехал из России в Турцию.

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