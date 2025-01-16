У берегов Ялты обнаружили пятно мазута

Небольшое пятно нефтепродуктов обнаружено и ликвидировано у берегов Ялты. Об этом сообщила министр экологии и природных ресурсов республики Крым Ольга Шевцова в своем Telegram-канале.

«По результатам мониторинга в городском округе Ялта выявлен один факт обнаружения нефтепродуктов (80 кв. м в акватории) и подтверждено наличие одного факта мазута на острове Тузла (2,55 км)», — написала министр.

Шевцова также сообщила, что обнаруженное в акватории пятно было ликвидировано. Кроме того, в ходе работ было очищено 650 метров береговой линии на острове Тузла.

Среди прочего был проведен мониторинг акватории и авиамониторинг в акватории Черного моря западного и южного побережья, заключила министр.

13 января глава республики Сергей Аксенов заявил, что крымские власти надеются взыскать ущерб от разлива мазута с владельцев танкеров «Волгонефть 212» и «Волгонефть 239», которые потерпели крушение в Керченском проливе 15 декабря.

Глава республики также выразил надежду, что устранить последствия выброса мазута получится до начала туристического сезона.

В свою очередь 12 января МЧС России сообщило об обнаружении новых выбросов нефтепродуктов на побережье Крыма.

Ранее стало известно, куда поедут отдыхать россияне после разлива мазута в Анапе.