Турэксперт раскрыла, куда поедут отдыхать россияне в 2025 году

У россиян упал интерес к отдыху на Черноморском побережье, однако в основном это затронуло именно Анапу. На отдых в Сочи, Крым и Геленджик спрос пока есть, многие также выбирают отдых на Балтийском море или планируют поездки в Египте, рассказала 360.ru руководитель турагентства Go Travel Наталия Ансталь.

Россияне уже начали бронировать отдых на майские праздники, делая основной упор на заграничные курорты. Но и российские без туристов не останутся, заверила эксперт. Так, у многих загранпаспортов, а кто-то не может выехать из страны из-за работы.

«Поэтому выбирают или черноморские курорты, или побережье Балтийского моря», — сообщила Ансталь.

Что касается зарубежных направлений, то наблюдается сильное охлаждение к турецким курортам, связанное с ценами и курсом евро. А Египет, наоборот, набирает популярность благодаря демпингу цен. К примеру, там можно заселиться в хороший отель с отличным обслуживанием и питанием за 300 тыс. рублей, а в Турции за эти же деньги найти хорошее жилье будет сложно.

ОАЭ тоже в топе у российских туристов — по итогам 2024 года можно говорить о «культе Эмиратов», так как съездить в Дубай мечтал каждый второй россиянин, отметила эксперт. этим летом тенденция продолжается, поездка в Дубай для семьи с двумя детьми обойдется в 300 тыс. рублей с недельным проживанием в четырехзвездочном отеле.

Скорее всего, турецкие курорты постараются вернуть российских туристов — по мнению Ансталь, для этого они пересмотрят подход к ценообразованию на отели и экскурсии.

Напомним, по данным на 14 января, спасатели собрали на побережье Черного моря в трех российских регионах более 162 тысяч тонн загрязненного мазутом грунта, вывезли - 38 829 тонн.

Ранее Путин раскритиковал темпы ликвидации разлива мазута в Черном море.