Специалисты собрали на побережье Черного моря более 162 тысяч тонн мазута

Спасатели собрали на побережье Черного моря в трех российских регионах более 162 тысяч тонн загрязненного мазутом грунта. Об этом сообщило МЧС России.

«Всего с берега собрано 162 410 тонн загрязненного песка и грунта, вывезено — 38 829 тонн», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, специалисты обследовали 896 км побережья и выявили участки сбора мазута протяженностью 794 км.

15 декабря в Керченском проливе потерпели крушение танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239», из которых в Черное море вылилось почти 3,8 тыс. тонн мазута. Сообщалось, что с момента загрязнения с пляжной территории Анапы и Темрюкского района вывезли более 102 тысяч тонн загрязненного песка и грунта, спасли почти пять тысяч птиц.

10 января оперштаб Кубани сообщил, что в Темрюкском районе Краснодарского края произошел новый выброс мазута — с кормы танкера «Волгонефть-239», выброшенной морем в районе поселка Тамань.

Ранее сообщалось, что на пляжах Анапы испытали новую машину для очистки песка.