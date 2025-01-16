Россиянам рассказали о самых востребованных специалистах на удаленке

Специалисты IT-сферы являются самыми востребованными на российском рынке удаленной работы. Об этом в интервью Pravda.Ru рассказала карьерный консультант Анна Мухина.

«Сегодня айтишники пользуются неограниченными привилегиями в силу дефицита специалистов в этой области и особенностей их работы», — уточнила эксперт.

По ее словам, работодатели требуют от сотрудников с такой формой деятельности выполнения конкретных задач и получения определенного результата. Например, написания текста, кода, создания программы и так далее. При этом Мухина добавила, что число вакансий на удаленке растет и в других сферах.

Исследование сервисов «Работа.ру» и «Подработка», с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru», до этого показало, что каждый четвертый — 26% — россиянин заявил, что уже занят на подработке. Из них 50% подрабатывают удаленно, а наиболее популярными профессиями неполной занятости оказались редактор/копирайтер (15%) и разработчик (14%). Еще 28% респондентов рассказали, что пока не подрабатывают, но планируют в ближайшее время найти дополнительную занятость.

Ранее в Госдуме оценили идею перевода россиянок с детьми на удаленную работу.