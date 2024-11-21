В Госдуме оценили идею перевода россиянок с детьми на удаленную работу

Идея перевода россиянок с детьми до трех лет на удаленную работу является реалистичной. Об этом сообщила член комитета Государственной Думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб, передает «Лента.ру».

По ее словам, инициатива вызывает много вопросов.

«Если женщина, например, работает на конвейере — ее должны перевести на легкий труд, но что будет являться легким трудом на какой-нибудь фабрике, на заводе? Во многих отраслях и в большей степени именно в отраслях производства перевод просто невозможен», — заявила депутат.

По ее словам, помимо производств невозможно перевести женщин на удаленную работу на «Почте России» или работников транспортной сферы. Бессараб добавила, что процент офисных сотрудников, которых можно было бы перевести на удаленку очень невелик по всей территории страны. Она отметила, что при возможности реализации «такая норма избыточной не будет».

До этого стало известно, что активисты движения «Ветераны России» предложили отправить работающих женщин на удаленку для повышения рождаемости в стране. Соответствующее обращение направили в Госдуму, Совет Федерации и в Администрацию Президента.

Ранее в Госдуме сравнили идею «Ветеранов России» об удаленке для женщин с политикой Гитлера и талибов (организация запрещена в России).