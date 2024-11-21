Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Госдуме оценили идею перевода россиянок с детьми на удаленную работу

Депутат ГД Бессараб: идея перевода россиянок с детьми на удаленку реалистична

close
Natalia Deriabina/Shutterstock/FOTODOM

Идея перевода россиянок с детьми до трех лет на удаленную работу является реалистичной. Об этом сообщила член комитета Государственной Думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб, передает «Лента.ру».

По ее словам, инициатива вызывает много вопросов.

«Если женщина, например, работает на конвейере — ее должны перевести на легкий труд, но что будет являться легким трудом на какой-нибудь фабрике, на заводе? Во многих отраслях и в большей степени именно в отраслях производства перевод просто невозможен», — заявила депутат.

По ее словам, помимо производств невозможно перевести женщин на удаленную работу на «Почте России» или работников транспортной сферы. Бессараб добавила, что процент офисных сотрудников, которых можно было бы перевести на удаленку очень невелик по всей территории страны. Она отметила, что при возможности реализации «такая норма избыточной не будет».

До этого стало известно, что активисты движения «Ветераны России» предложили отправить работающих женщин на удаленку для повышения рождаемости в стране. Соответствующее обращение направили в Госдуму, Совет Федерации и в Администрацию Президента.

Ранее в Госдуме сравнили идею «Ветеранов России» об удаленке для женщин с политикой Гитлера и талибов (организация запрещена в России).

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами