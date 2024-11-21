Больше половины россиян ищут подработку на удаленке

Каждый четвертый — 26% — россиянин заявил, что уже занят на подработке. Из них 50% подрабатывают удаленно, а наиболее популярными профессиями неполной занятости оказались редактор/копирайтер (15%) и разработчик (14%). Это показало исследование сервисов «Работа.ру» и «Подработка», с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

Еще 28% респондентов рассказали, что пока не подрабатывают, но планируют в ближайшее время найти дополнительную занятость. 54% из них хотели бы найти подработку в удаленном формате: 17% — редакторами или копирайтерами, 14% — менеджерами маркетплейсов, по 12% — контент-менеджерами в соцсетях или тестировщиками.

Каждый пятый участник исследования (21%) указал, что был занят на подработках ранее, в 29% случаях подработка была в удаленном формате. Еще 26% опрошенных отметили, что не подрабатывают и не планируют.

Александр Ветерков, заместитель генерального директора «Работа.ру», операционный директор сервисов СберПодбор и «Подработка»:

Среди вакансий для подработки можно найти разные предложения:

Репетитору онлайн-школы готовы платить 45 000—151 000 руб. Работать предстоит в удаленном формате. Среди требований — опыт работы менее года и среднее профессиональное образование. В обязанности входит: проведение диагностики знаний с новыми учениками, составление учебной программы, ведение регулярных занятий на платформе и обратная связь родителям о прогрессе учеников.

IT Project менеджеру на удаленную работу со свободным графиком предлагают 200 000—300 000 руб. Необходимо иметь опыт в управлении IT-проектами, знать CRM, SEO, 1С и серверную инфраструктуру. На работе предстоит поддерживать и развивать интернет-магазин, координировать работу двух программистов по сайту, поддерживать CRM, контролировать SEO продвижения.

Web-дизайнеру со уверенным владением UX-дизайна и Figma обещают 60 000—200 000 руб. на проектной работе. Предстоит разрабатывать структуры страниц, искать и обрабатывать изображения, наполнять сайты текстовыми шаблонами, разрабатывать дизайн блоков страниц, искать и создавать иконки.

На проектную работу продолжительностью 6 месяцев ищут менеджера по развитию онлайн HR-сообщества с зарплатой 150 000—300 000 руб. Среди требований: опыт в HR или в развитии онлайн HR-сообществ от 5 лет. Для успешной работы необходимо разбираться в найме, адаптации, обучении и аттестации сотрудников.

Рекрутеру-фрилансеру на удаленном формате работы обещают до 250 000 руб. Среди требований: наличие стабильного интернета, свободное время от трех часов в день. Предстоит размещать вакансии на различных платформах, проводить интервью и первичный отбор кандидатов, вести диалог и проводить анкетирование соискателей.

Программисту 1С предлагают до 150 000 руб. Предстоит работать по техническим заданиям, оценивать доработки на основании функциональных требований, дорабатывать конфигурации 1С (УНФ, УТ, КА, ERP, УХ, ЗУП, БП). Среди требований: знать механизмы платформы 1С:Предприятие 8.3, разбираться в коде и оптимизировать его, уметь подготавливать и выполнять технические задания на основании функциональных требований аналитика 1С.

Ранее выяснилось, что каждый десятый россиянин привык быть лидером в команде.