Синоптик рассказал, сможет ли Байкал замерзнуть в этом сезоне

Озеро Байкал в этом сезоне не покрылось льдом, однако это еще произойдет, убежден руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов. Из-за погодной аномалии произошел «сдвиг по времени», поэтому ледостава стоит ожидать позже обычного, объяснил он НСН.

Обычно северная часть Байкала покрывается льдом в середине января, а во второй половине — южная. Но в этом году зима началась позже, температуры воздуха постоянно превышают норму, меняя традиционные процессы.

«Да, ледостав будет позже, но он обязательно будет, — пообещал синоптик. — Несмотря на все превышение температуры над нормой, температура все-таки вполне годится для того, чтобы лед встал. Нужно просто набраться немного терпения».

В целом сложившуюся в этом году ситуацию можно считать аномальной, но не экстремальной, заключил специалист.

Напомним, до этого Байкальский поисково-спасательный отряд МЧС России сообщил, что Байкал не может замерзнуть, и, вероятно, в этом сезоне не покроется льдом. Отмечается, что лед наблюдается на удалении 5–7 километров, середина Байкала открыта, а на юге озера становление льда вообще не прогнозируется.

Ранее конькобежцы провалились под лед на озере Байкал.