Российский учитель обматерил школьника, выгоняя его из класса

В томской школе учитель обматерил ученика, пытаясь выгнать его из класса

В гимназии №6 Томска учитель физики не смог сдержать эмоций, выгоняя ученика из класса, и нецензурно выругался. Другие учащиеся сняли это на камеру. Позже видео опубликовал Telegram-канал «Регион-70 Томск».

На кадрах педагог в грубой форме выгоняет мальчика из класса, а когда тот отказывается уходить, покидает кабинет сам. Приславший запись автор не уточнил, что стало причиной конфликта, но подписчики предположили, что до взбудораженного состояния учителя довели дети своими проказами.

«Это как надо довести педагога. Даже по видео понятно, что ученик специально провоцирует взрослого человека», «Жаль учителя», «Наверное довели его, издевались и начали потом снимать», — предположили комментаторы канала.

Несколько человек отметили, что работник гимназии повел себя не профессионально.

До этого в подмосковной Балашихе учитель физкультуры ударил ученика и уволился из школы.

Ранее педагог пояснила, как отметки за поведение защитят учителей.