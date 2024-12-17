Подмосковный учитель ударил школьника и уволился

В Подмосковье учитель физкультуры ударил ученика и уволился из школы. Об этом сообщает Telegram-канал «Балашиха Life».

По информации Telegram-канала, инцидент произошел в городе Балашихе в школе №21, которая расположена в микрорайоне Дзержинского. Во время перемены между учащимися пятого и седьмого классов произошла драка, в которую вмешался учитель физкультуры. Один из школьников нецензурно выразился в адрес педагога, и мужчина ударил несовершеннолетнего по щеке. Произошедшее попало в объектив камеры.

После разбирательства по факту случившегося учитель уволился из школы по собственному желанию. Учащегося, выступившего зачинщиком потасовки, поставят на учет в отдел ПДН и пригласят на комиссию по делам несовершеннолетних.

Отмечается, что инцидентом заинтересовались в полиции. Стражи порядка проверяют видео с места событий.

Ранее учитель физкультуры избил учеников кулаками и трубой и стал фигурантом уголовного дела.