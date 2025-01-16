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Врач рассказала, при каких болезнях нельзя есть шаурму

Врач Лазуренко: людям с нарушением работы ЖКТ нельзя есть шаурму
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Shutterstock/FOTODOM

Людям, у которых есть проблемы с метаболизмом или нарушения работы желудочно-кишечного тракта (ЖКТ), не стоит есть шаурму. Об этом «Москве 24» рассказала врач-диетолог, нутрициолог Наталья Лазуренко.

По ее словам, в соусе этого блюда содержится большое количество жиров, поэтому его не стоит употреблять и тем, у кого есть избыточный вес, ожирение, инсулинорезистентность, сахарный диабет II типа или другие проблемы с углеводным обменом.

«Соусы имеют достаточно интенсивный вкус. И с одной стороны, это будоражит наши рецепторы, а с другой — негативно влияет на слизистую оболочку желудка. При этом сочетание белков, углеводов и жира из соуса провоцирует более резкое сокращение желчного пузыря и более интенсивное отхождение желчи», — отметила Лазуренко.

Чтобы сделать домашнюю шаурму более полезной, врач посоветовала делать соус с помощью греческого йогурта и горчицы, а вместо лаваша — использовать более полезный овсяноблин.

Диетолог-консультант, заместитель главы АНО НИЦ «Здоровое питание» Алексей Кабанов до этого говорил, что при соблюдении ряда условий шаурма может быть полезным лакомством. В первую очередь, по его словам, нужно выбирать диетическое мясо, например, курицу.

Ранее сообщалось, что в России создадут ГОСТ на шаурму с двумя ее названиями.

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