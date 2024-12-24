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В России создадут ГОСТ на шаурму с двумя ее названиями

В ГОСТ закрепят названия шаурма и шаверма
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Пресс-служба ресторана Dopamine

В России закрепят государственный стандарт (ГОСТ) на шаурму, согласно которому продукт может иметь название «шаурма» или «шаверма». Об этом сообщает РБК со ссылкой на проект стандарта Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии.

Согласно ГОСТу, шаурму можно будет готовить из говядины, телятины, баранины, ягнятины, козлятины, куриного мяса, индейки или свинины. Также в состав блюда будут входить лепешки (лаваши, питы), соусы, свежие и маринованные овощи, картофель, зелень. Также в ГОСТе прописан порядок приготовления донера.

Кроме того, стандарт содержит допустимые нормы содержания токсичных элементов в данном фастфуде.

Руководитель Роскачества Максим Протасов отмечал, что ГОСТ на шаурму утвердят для вступления в силу в России в 2025 году. По его словам, на этой неделе завершили подготовку первой редакции стандарта, в скором времени документ опубликуют для обсуждения. Протасов подчеркнул, что этот вид продукции «нужно держать на контроле». Также в стране ожидается появление ГОСТа на принципы пищевой безопасности в общепите.

Ранее россиянам рассказали, как выбрать полезную шаурму.

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