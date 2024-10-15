Авиакомпанию Lufthansa оштрафовали на $4 млн за дискриминацию пассажиров

Власти США оштрафовали на $4 млн немецкую авиакомпанию Lufthansa за дискриминацию пассажиров-евреев. Подробности приводит издание NBC News.

Как сообщили в министерстве транспорта США, штраф был вынесен после получения примерно 40 жалоб связанных с рейсом, выполняемым авиакомпанией Lufthansa. Компания запретила 128 пассажирам в традиционной ортодоксальной иудейской одежде сесть на стыковочный рейс в Германии, направлявшийся из Нью-Йорка в Будапешт.

В авиакомпании посчитали, что компания более чем из ста человек собиралась лететь единой группой, однако многие из-за пассажиров даже не были знакомы друг с другом.

Незадолго до этого в Перми петербурженку привлекли к административной ответственности за пьяный дебош в самолете. Отмечается, что она нарушала общественный порядок, употребляла спиртные напитки и нецензурно выражалась, игнорируя замечания бортпроводников.

Ранее в России оценили решение увеличить штрафы для авиакомпаний за задержку рейса.